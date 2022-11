Jason Momoa adotta un cinghialino conosciuto sul set di Slumberland: il tenero video

Con un post sui social network Jason Momoa ha rivelato di aver adottato un tenero cinghialino conosciuto sul set di Slumberland, il nuovo film natalizio Netflix di cui è protagonista, che arriverà in streaming il prossimo 18 novembre.

"Questo è il mio nuovo amico Lau Lau o Manapua, ancora non abbiamo deciso. Ecco perché non posso lavorare con gli animali: poi me li voglio portare tutti a casa" così l'attore ha presentato ai suoi fan il nuovo membro della sua famiglia, aggiungendo poi di volerlo addirittura portare alla prima della pellicola prodotta dal gigante rosso dello streaming "magari con lo smalto rosa sulle unghie e un bel cappello a cilindro".

Da anni ormai Momoa è famoso, oltre che per la sua carriera nel mondo del cinema e delle serie tv, anche per il suo amore per gli animali e più in generale per il pianeta tutto e molto spesso si è impegnato a favore di cause ambientaliste. Lo scorso giugno, complice anche il suo ruolo di Aquaman, è stato nominato difensore degli oceani e proprio per sensibilizzare i fan alla salvaguardia degli ecosistemi marini, Momoa ha tagliato la sua folta chioma.

Il piccolo cinghiale il cui nome è ancora da definire, entra a far parte ufficialmente della famiglia sui generis dell'attore composta da due ragazzini, due cani, un asino e un pitone. Riuscirà ad ambientarsi?