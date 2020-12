Jason Momaoa: 'Sono assolutamente terrorizzato da mia moglie'

Jason Momoa è uno degli uomini più desiderati della terra, nonché uno degli attori più apprezzati degli ultimi anni, ma a quanto pare, soffre di un fortissimo complesso di inferiorità nei riguardi di sua moglie Lisa Bonet.

La star di Braven - Il Coraggioso, che questa serà andrà in onda su Italia 1, ha infatti dichiarato di non sentirsi alla sua altezza e di essere addirittura terrorizzato delle sue innumerevoli qualità: "Posso sembrare grande e grosso, ma non lo sono, non assomiglio minimamente a Khal Drogo. Sono molto insicuro. Non sono di certo il re della casa! Anzi, sono assolutamente terrorizzato da mia moglie. Lei è estremamente sofisticata e intelligente, mentre io e i nostri figli siamo un po' come animali che hanno bisogno di essere ammaestrati. Sono costantemente impegnato a diventare un padre e un marito migliore, lei se lo merita".

Probabilmente questo senso di inadeguatezza deriva anche dalla differenza d'età, ricordiamo infatti che la star dei Robinson ha 12 anni più di Momoa. Come rivelato dall'attore a Men's Health, sin dal primo appuntamento si è reso conto quanto Lisa fosse straordinaria: "Esci con qualcuna di cui sei completamente infatuato e scopri che è fantastica, intelligente e divertente, che lei è una dea e tu sei un mezzo disastro".

Presto vedremo Jaon Momoa in Dune, e a detta dell'attore, si tratta del progetto più ambizioso a cui abbia preso parte.