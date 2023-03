Jason Momoa sul futuro del DCU: 'Aquaman sarà protagonista'

Malgrado i piani per Jason Momoa non siano dei più incoraggianti, l'attore che veste i panni del supereroe DC Aquaman si mostra particolarmente fiducioso per il futuro del suo personaggio nel DCU.

L'attore tornerà al cinema per Aquaman 2: The Lost Kingdom il 25 dicembre, ma pare che gli screening test già abbiano definito Aquaman 2 un flop! Non aiutano neanche i piani del nuovo vertice dei DC Studios: James Gunn e Peter Safran, infatti, non hanno nominato Aquaman nella line-up DCU Chapter One: Gods and Monsters.

Momoa, si mostra ancora fiducioso nel corso di un'intervista per Total Film sui prossimi progetti del suo personaggio.



"Peter [Safran] è il mio produttore [di Aquaman e il regno perduto], ed è un caro amico. Penso assolutamente che Aquaman sarà coinvolto nel DCU. Non esiste nessuno più grande di Aquaman! Ma, inoltre, spero che le persone siano entusiaste di vedere il nuovo. È divertente. Mi piace molto fare commedie. Ci sono alcuni cose davvero divertenti con Patrick Wilson. Lo adoro davvero. Ci siamo divertiti molto a lavorare insieme. È come se fossimo fratelli. Succedono un sacco di cose interessanti in questo film".

Il futuro di Aquaman è più roseo di quello di Superman di Henry Cavill. Al momento Jason Momoa attende il debutto nel ruolo del super villain Dante in Fast X: l'interpretazione di Momoa è stata definita da Michelle Rodriguez la migliore di sempre!