Jason Isaacs su Lucius Malfoy: 'Avrei voluto che non fosse un tale cogl**ne'

Jason Isaacs è noto come Lucius Malfoy in Harry Potter. Non si tratta di certo del cattivo principale del franchise, ma è comunque un personaggio negativo, pronto a sacrificare qualunque cosa in nome del suo Signore Oscuro. Recentemente è stato chiesto all'attore che lo interpreta cosa avrebbe cambiato del personaggio se gli fosse stato permesso.

"Vincere? Ottenere il rispetto di Voldemort? Non essere un tale coglione?" ha risposto semplicemente Isaacs. "Non sono sicuro che queste tre cose possano andare insieme; è difficile ottenere il rispetto di Voldermort e non essere un coglione, ma anche vincere per quella giornata dipende molto da quale è la parte per cui stai combattendo. Ma sia che lavori per Voldermort o che serva i propri interessi, una cosa su cui possiamo essere d'accordo è che Lucius Malfoy è davvero un po' un coglione."

E in effetti il suo personaggio ne ha fatte e dette di cose negative nel corso della saga, ma alla fine ha subito una specie di trasformazione. Isaacs ha infatti portato sullo schermo tanto un Lucius odioso, quanto un Lucius intimidito nel finale. Qui il personaggio torna al fianco del suo padrone dopo la rinascita di Voldermort e scopre di non controllare più la sua vita, mentre la moglie va contro il volere di Voldermort per proteggere suo figlio Draco. Voi cosa ne pensate di Lucius Malfoy?

Intanto Jason Isaacs ammette che tornerebbe nei franchise di Harry Potter e Star Wars con il progetto giusto in ballo.