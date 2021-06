Jason Isaacs e i franchise di Harry Potter e Star Wars: 'Tornerei se c'è una storia buona'

Nel corso della sua carriera, Jason Isaacs ha lavorato in alcuni dei franchise più popolari, come in Harry Potter nel ruolo di Lucius Malfoy, in Star Wars e Star Trek. Ovunque abbia recitato ha lasciato un buon ricordo, tanto che i fan lo rivorrebbero in ognuna di quelle storie.

Il suo prossimo impegno è il film Creation Stories, che sarà presentato al Tribeca Film Festival il 16 giugno, ma Jason Isaacs non esclude il suo ritorno, prima o poi, in uno di questi franchise.

"Penso sempre alla sceneggiatura" ha raccontato l'attore a Comicbook.com. "Non c'è una parte in particolare che mi interessa, o lavorare con determinate persone, per quanto possa ammirarle. Conta sempre la sceneggiatura. Il punto è sempre: che storia sto raccontando? Non farei mai qualcosa solo per compiacere i miei fan o rimpinguare il conto in banca. Cerco di trovare qualcosa che possa anche farmi divertire."

Di conseguenza Jason Isaacs, che ha recentemente raccontato un suo ricordo della compianta Helen McCrory, tornerebbe anche a recitare in Star Wars (dove ha prestato la voce al Grande Inquisitore in Rebels), in Harry Potter o in un'altra grande produzione. Per esempio, "Mi sono divertito moltissimo in Star Trek" ha aggiunto, "ho amato tutte quelle persone, adoro far parte di quell'universo. Ma non ci tornerei solo per esserci. Ci tornerei se ci fosse una grande storia da raccontare."