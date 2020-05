Jason Derulo è Spider-Man per la Wipe It Down Challenge su Tik Tok

Non tutti i fan di Jason Derulo sanno che il cantante è un amante dei cosplayer e l'occasione giusta per dimostrarlo è stata la Wipe It Down Challenge di questi giorni su Tik Tok, alla quale Derulo ha partecipato mostrando il morso del ragno e la sua trasformazione conseguente in Spider-Man, utilizzando alcuni effetti visivi davvero ingegnosi.

L'outfit scelto per Spider-Man sembra molto simile alla versione della trilogia di Sam Raimi, nella quale il personaggio è interpretato da Tobey Maguire.

Il video di Tik Tok di Derulo segue quello di Will Smith nelle vesti dell'agente J di Men in Black, scelto dalla star per partecipare proprio alla Wipe It Down Challenge.



Jason Derulo è una delle star più attive su Tik Tok e ora i fan sono andati in visibilio dopo la sua partecipazione alla Wipe It Down Challenge nelle vesti di Spider-Man.

Per quanto riguarda il franchise dell'Uomo Ragno, Tom Holland è in attesa che tutto riparta, dopo le restrizioni in seguito alla pandemia di Coronavirus che sta condizionando il mondo da mesi.

A causa del lockdown, Spider-Man 3 è slittato da luglio a novembre 2021. Si tratta di un film cruciale, visto che al termine di Spider-Man: Far From Home, il mondo ha conosciuto l'identità segreta di Spider-Man, ovvero Peter Parker.

La Sony nel 2019 ha avuto un mostruoso aumento dei profitti, grazie anche agli incassi di Far From Home. Su Everyeye trovate la recensione di Spider-Man: Far From Home.