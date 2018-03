Jason Clarke è Ted Kennedy nel nuovo trailer di Chappaquiddick

Entertainment Studios Motion Pictures ha rilasciato un nuovo trailer di, connei panni di Ted Kennedy enel ruolo di Mary Jo Kopechne, che racconta la vera storia del noto incidente automobilistico che nel 1969 coinvolse il senatore degli Stati Uniti, fratello di John Fitzgerald e Robert Kennedy.

In Chappaquiddick si racconta lo scandalo e gli eventi misteriosi che circondarono il tragico annegamento di una giovane donna, la ventottenne Mary Jo Kopechne, vittima di una negligenza del senatore, che perse il controllo della macchina mentre attraversava un ponte, finendo con l'auto in un canale sottostante. Kennedy si allontanò dal luogo dell'incidente mentre la ragazza non riuscì a uscire dall'abitacolo. Il film proverà a spiegare cosa accadde nelle dieci ore che trascorsero dal momento dell'incidente alla chiamata alla polizia di Edgartown.

Il regista John Curran e gli sceneggiatori Andrew Logan e Taylor Allen affronteranno anche le ripercussioni politiche della vicenda e l'influenza della famiglia più celebre d'America, così come la vulnerabilità di Ted Kennedy, il figlio più giovane.

L'attore australiano Jason Clarke ha recentemente recitato nei film Mudbound di Dee Rees, HHhH di Cédric Jimenez e La vedova Winchester di Michael e Peter Spierig.

Kate Mara ha recitato recentemente in Morgan di Luke Scott ed è conosciuta sul piccolo schermo per il ruolo nella serie House of Cards.

Nel cast di Chappaquiddick anche Ed Helms, Bruce Dern, Jim Gaffigan, Olivia Thirlby, Clancy Brown e Taylor Nichols.