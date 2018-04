Jason Clarke è il protagonista del remake di Pet Sematary

Continua lo sviluppo del nuovo adattamento cinematografico di Pet Sematary (Cimitero Vivente), in origine un romanzo di Stephen King già trasposto su pellicola nel 1989. La Paramount Pictures ha già scelto il protagonista del remake.

Il The Hollywood Reporter conferma che l'attore Jason Clarke (Terminator Genisys, Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie) è in trattative avanzate per entrare a bordo del cast del film nei panni del Dr. Louis Creed; il personaggio di Creed fu interpretato da Dale Midkiff nella pellicola originale del 1989.

Il film è incentrato su di un cimitero per i cani deceduti della tranquilla cittadina di Ludlow, dove si è da poco trasferito il Dr. Louis Creed con la moglie Rachel, i figli e il gatto domestico. Nel bosco, però, si nasconde un altro cimitero, più sinistro, di cui Luois scoprirà le proprietà sovrannaturali quando verrà ucciso il suo gatto.

La regia è stata affidata al duo Kevin Klosch e Dennis Widmyer, da una sceneggiatura firmata da Jeff Buhler. Lorenzo di Bonaventura, Steven Schneider e Mark Vahradian saranno i produttori della pellicola.

King ha già adattato sul grande schermo il suo romanzo con Cimitero Vivente del 1989, diretto da Mary Lambert. Interpretato da Dale Midkiff, Denise Crosby e Fred Gwynne, questa versione fu un gran successo al botteghino incassando all'epoca 57.5 milioni di dollari. Lambert ha diretto anche un sequel nel 1992 che però floppò miseramente al box-office con soli 17 milioni.