Jason Bourne sta tornando con il sesto capitolo, Matt Damon: 'Scelto un ottimo regista'

Universal è a lavoro sul sesto capitolo di Jason Bourne, e in una recente intervista promozionale il protagonista Matt Damon ha parlato del nuovo progetto elogiando il regista scelto per dirigerlo.

La star è stata ospite dell'ultima puntata del "The Late Show" e, sebbene non abbia confermato la sua presenza nel cast del nuovo film della saga quando il conduttore Stephen Colbert ha tentato di sollevare l'argomento, ha inondato di elogi il nuovo regista di Jason Bourne, Edward Berger, che ha ottenuto il successo mondiale l'anno scorso con il suo adattamento di Niente di nuovo sul fronte occidentale, war-movie targato Netflix che ha fatto faville agli Oscar 2023.

"C'è un grande regista di nome Edward Berger alla guida del progetto", ha detto Matt Damon. “Niente di nuovo sul fronte occidentale è un film fantastico, lui è meraviglioso e ha detto di avere un'idea per Bourne. Mi piacerebbe lavorare con lui, quindi staremo a vedere. Guarda, sono ansioso quanto te di vedere se questa cosa accadrà davvero - ma posso dire che la mia speranza è che il film si faccia. Ma immagino che ad un certo punto non potrò più interpretare Jason Bourne, con il tempo che passa io non ringiovanisco mica!"

Se il nuovo film di Jason Bourne si farà davvero, allora Berger si unirà all'impressionante schiera di registi del franchise, che include Doug Liman (The Bourne Identity, del 2002), Paul Greengrass (The Bourne Supremacy, del 2004, The Bourne Ultimatum del 2007 e Jason Bourne del 2016) e Tony Gilroy (“The Bourne Legacy”).

