Jason Bourne, in che ordine guardare i film della saga con Matt Damon?

Quella di Jason Bourne è una delle saghe di maggior successo nel cinema di spionaggio degli anni 2000: il personaggio di Matt Damon ha imperversato sul grande schermo per ben 4 film (senza contare uno spin-off che si concentra però su altri protagonisti), il che inevitabilmente potrebbe creare un po' di confusione.

La domanda che sempre ci si pone in questi casi è, infatti, la classica "in che ordine guardare i film della serie?": come ben sappiamo, infatti, non sempre l'ordine d'uscita dei film corrisponde all'ordine cronologico degli eventi... E, d'altronde, non sempre seguire l'ordine cronologico degli eventi è la scelta migliore (i fan di Star Wars sanno di cosa parliamo).

Nel caso di Bourne, comunque, la soluzione è fortunatamente la più semplice: l'ordine d'uscita dei film corrisponde esattamente alla sequenza cronologica degli eventi, per cui vi basterà cominciare con The Bourne Identity, proseguire con The Bourne Supremacy e The Bourne Ultimatum - Il Ritorno dello Sciacallo (magari dando uno sguardo anche allo spin-off The Bourne Legacy) e concludendo con Jason Bourne.

E voi, avete già visto i film della saga tratta dai libri di Robert Ludlum o pensate di recuperarli? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Jason Bourne, il capitolo conclusivo della serie.