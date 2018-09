Jason Blum vuole realizzare il remake di Scream e So Cosa Hai Fatto

In una recente intervista concessa a Forbes Jason Blum, il Re Mida dell'horror e presidente della Blumhouse, ha dichiarato di voler realizzare i remake dei film di culto degli anni '90 Scream e So Cosa Hai Fatto.

Il produttore ha suggerito l'idea di poter "ritoccare" i vecchi film come è stato fatto con Halloween (una sorta di lega-sequel dell'originale del '78) e/o realizzare dei veri e propri remake, ma ha anche avvisato che il processo per l'acquisizione dei diritti di quei franchise non sarà semplice.

"Mi piacerebbe fare entrambe le cose, lavorare sia sulla saga di Scream che sul film So Cosa Hai Fatto, ma la situazione dei diritti con tutti quei film è molto intricata, molto complessa. Come per ogni cosa nella vita, dire che vuoi farlo e riuscire effettivamente a farlo sono due cose completamente diverse."

Insomma a quanto pare la Blumhouse, dopo aver rivitalizzato il panorama horror con franchise originali come Paranormal Activity, Sinister, Insidious e La Notte del Giudizio, portando addirittura il genere fino all'Oscar grazie a Scappa - Get Out di Jordan Peele, ha intenzione di prendersi una pausa dalla creazione di nuove ip e divertirsi a pescarle dal passato.

Siete entusiasti di questa notizia? Sareste curiosi di vedere i remake di questi film? Fatecelo sapere nei commenti e restate con noi per ogni nuovo annuncio.