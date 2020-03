Jason Blum vorrebbe realizzare un reboot di Frankenstein

Nei giorni scorsi ha debuttato nei cinema americani L'uomo invisibile - in Italia posticipato per il Coronavirus - trovando ottimi riscontri sia tra il pubblico che dalla critica. Jason Blum di recente ha dichiarato di essere interessato ad aiutare Universal nel riportare sullo schermo personaggi e titoli iconici, come ad esempio Frankenstein.

Ciò non vuol dire che ci sia già un progetto concreto in tal senso ma Jason Blum ha ricordato che anche il progetto riguardo L'uomo invisibile è nato da un incontro casuale:"Mi piacerebbe fare Frankenstein. Ho incaricato i nostri cineasti di cercare di capire Frankenstein. Non so se lo stia facendo qualcun altro, non ne so nulla ma mi piacerebbe provare e sto aspettando la grande idea [...] Se potessimo inventare qualcosa di buono per Frankenstein mi piacerebbe provare".



Nel 2017 Universal Pictures ha annunciato il suo Dark Universe, inaugurato con La mummia. Purtroppo l'inizio è stato un flop clamoroso, con recensioni pessime nei confronti del film con protagonista Tom Cruise.

Prima del flop de La mummia, Johnny Depp era stato indicato per L'uomo invisibile e Javier Bardem per Frankenstein.

Ora il successo di L'uomo invisibile potrebbe aiutare l'universo creato da Universal a tornare in carreggiata e ripartire con progetti interessanti.

Inoltre Jason Blum ha rivelato il regista del nuovo film di Paranormal Activity mentre qualche giorno fa Blum ha rassicurato i fan di Halloween in relazione ai prossimi sequel.