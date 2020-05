Jason Blum la tocca piano: 'I film Marvel? Le riprese non ripartiranno prima del 2021'

Nel corso di una recente intervista col Los Angeles Times, l'acclamato produttore Jason Blum si è detto fortemente pessimista circa il futuro stato di Hollywood dopo il terremoto causato dal Coronavirus.

Secondo Blum, infatti, i blockbuster faticheranno a tal punto che addirittura non potranno ripartire prima del 2021, soprattutto per via del fatto che una grande produzione significa un grande assembramento di persone. Ben diversa, invece, la situazione per i film indipendenti, notoriamente più piccoli.

"Penso che le produzioni più piccole inizieranno prima, ma credo che vedremo film Marvel o altri grandi blockbuster ripartire con le riprese solo nel 2021", ha detto Blum in un sondaggio condotto dal Los Angeles Times, che ha proposto domanda su come potrebbe apparire un settore cinematografico post-pandemico. "La vera risposta alla tua domanda è che tutti dipenderà da quando i vaccini e i test saranno effettuati in questo paese, così come lo sono in altri luoghi, cosa che non è ancora avvenuta."

I commenti di Blum arrivano dopo che una serie di produzioni di alto profilo ha subito pensanti interruzioni delle riprese - tra cui opere programmate per il 2021 come The Batman, Jurassic World: Dominion e Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings - mentre altri progetti che non avevano ancora avviato le riprese, tra cui la co-produzione Marvel-Sony di Spider-Man 3, hanno dovuto ritardare le proprie date di uscita precedentemente stabilite.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle nuove date di uscita Marvel Studios e a quali Avengers potrebbero apparire negli show Disney+.