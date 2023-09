Jason Blum rompe gli indugi su Spawn: uscirà nel 2025!

Un progetto su Spawn è sul tavolo ormai da tantissimi anni e sembra che, finalmente, stia vedendo luce. Durante la conferenza stampa del nuovo film de L'Esorcista, è stata rivelato l'anno di uscita della pellicola che vedrà protagonista il personaggio creato da Todd McFarlane prodotto dalla Blumhouse.

Mentre si cerca di capire se sarà ancora Jamie Foxx a vestire i panni di Spawn, Jason Blum ha dato questa esclusiva durante la promozione dell'ultima pellicola della casa di produzione annunciando che il film dovrebbe arrivare nelle sale nel 2025. Ancora 2 anni di tempo per realizzare uno dei film più attesi su uno dei personaggi più oscuri della storia del fumetto moderno. I tantissimi rinvii causati prima da un mercato non favorevole, poi dalla pandemia e infine dallo sciopero degli sceneggiatori non hanno reso Spawn un film particolarmente fortunato.

Parlando della scrittura della sceneggiatura McFarlane ha svelato di aver cercato di coinvolgere dei pesi massimi in modo da rendere giustizia al personaggio. "Il mio piano originale è andato un po' in frantumi" ha spiegato. "Inizi a coinvolgere persone di serie A. E noi stiamo coinvolgendo persone di serie A. Non solo una, ma più persone di serie A. E continuerà a crescere... Quello che non vorranno è fare un film economico, a basso budget, con tutti questi grandi nomi dentro. Non è questo il motivo per cui stanno lavorando" ha concluso l'autore.

Jason Blum aveva già ipotizzato una uscita nel 2025 qualche mese fa parlando di una produzione attualmente in attività. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!