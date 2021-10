Jason Blum rivela qual è secondo lui il film più spaventoso di sempre

A chiedere un consiglio o un parere sui film horror se non al produttore horror per eccellenza, Jason Blum? E proprio il boss di Blumhouse ha recentemente rivelato qual è secondo lui il film più spaventoso di sempre. Curiosi di scoprirlo?

Jason Blum ha sentenziato: il film horror più spaventoso di sempre è... Venerdì 13.

Il celebre produttore ha raccontato ai microfoni di Comicbook che la pellicola del 1980 diretta Sean S. Cunningham ha lasciato traumi profondi dalla prima volta in cui la vide.

"Il film più spaventoso che sia per me è Venerdì 13. E sebbene non mi sia mai spaventato tanto rivedendolo quanto la prima volta, Venerdì 13 è comunque il film che più mi ha terrorizzato" ha spiegato, aggiungendo "Ero troppo giovane quando lo vidi la prima volta, e mi distrusse".

Beh, sarà anche stato terrorizzato dal film, ma poi ha finito col diventare uno dei più grandi produttori di cinema horror, e più volte Jason Blum ha affermato di voler realizzare un reboot di Venerdì 13, quindi chissà cosa accadrà nei prossimi anni... Di certo, lo spavento di quella volta gli ha fatto più bene che altro!

E voi, che ne pensate? qual è il film più spaventoso di sempre a vostro parere? Fateci sapere nei commenti. Intanto qui trovate la nostra recensione di Venerdì 13.