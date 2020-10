Jason Blum promette Halloween Kills nel 2021, vaccino o non vaccino: uscita VOD in vista?

Halloween Kills di David Gordon Green avrebbe dovuto essere il campione d'incassi della stagione cinematografica di ottobre 2020, ma a causa del coronavirus, come tanti altri film, è stato rinviato al 2021.

In una nuova intervista con Forbes, il produttore Jason Blum afferma ora che un secondo rinvio di è assolutamente fuori questione. “Se questa situazione sanitaria sarà ancora in corso il prossimo Halloween, non cambierà nulla", ha anticipato Blum. "Halloween Kills uscirà il prossimo ottobre, vaccino o niente vaccino. Uscirà nel 2021"

Halloween Kills e The Forever Purge sono stati i due titoli in franchising della Blumhouse rinviati al 2021 a causa della pandemia, mentre il reboot della saga di Giovani Streghe, intitolato Giovani Streghe: Legacy, ha seguito il modello di distribuzione che tanto ha giovato a L'Uomo Invisibile e adesso uscirà in video on demand a partire dal 31 ottobre. Blum ha anche spiegato il perché Giovani Streghe salterà la sala mentre Halloween Kills è stato rinviato:

"Quando giriamo dei film con delle IP preesistenti, allora quei film sono destinato alla sala cinematografica, ma la Sony Pictures non ha gli stessi accordi di distribuzione che ha la Universal Pictures", ha detto Blum. "Inoltre, non sappiamo quanto tempo ci vorrà per far ripartire i cinema o quanto tempo ci vorrà per ottenere un vaccino. Ho detto: 'Ehi, penso cheGiovani Streghe debba andare nel mese di ottobre e, magari il prossimo ottobre potrebbe non esserci alcun vaccino ancora, quindi tanto vale andare adesso come titolo PVOD".

Blum ha parlato anche del futuro della distribuzione: “Penso che il PVOD possa essere una soluzione fantastica per i film. Penso che quando ci sarà un vaccino, e sarà sicuro tornare di nuovo al cinema, i film rimarranno in sala per molto meno tempo rispetto a prima. Penso che cambierà tutto. Onestamente, per quelli di noi che fanno film e amano i film, penso che sia fantastico".

