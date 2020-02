Jason Blum promette grandi cose per Halloween Kills

Con i primi test-screening ufficiali dovrebbero arrivare anche nuove informazioni su Halloween Kills, ma intanto sentiamo cosa ha da dire il Patron Jason Blum sul film.

Intervistato da TooFab, il nuovo mecenate dell'horror Jason Blum promette una pellicola dalle massicce proporzioni... In che senso, però, è tutto da scoprire: "Halloween Kills è un film davvero GRANDE. La tela di HK è davvero ampia".

Solo pochi giorni fa era stato Michael Myers a rivelarci quanto intenso fosse questo nuovo capitolo del franchise, il più intenso di tutti, aveva detto l'attore, ricordando che "la posta in gioco si è alzata. La bomba ad orologeria deve essere ancora più efficace, altrimenti stiamo facendo semplicemente ciò che è già stato fatto in precedenza. Abbiamo alzato il volume in questo film".

Il sequel, che arriverà il prossimo ottobre nelle sale, dovrebbe riportare sullo schermo diversi personaggi del film originale, come Anthony Michael Hall nel ruolo di Tommy Doyle, Kyle Richards nei panni di Lindsey Wallace e Charles Cyphers sarà di nuovo lo Sceriffo Brackett.



Halloween del 2018, dopotutto, era stato un successo di boxoffice, ed è già programmata l'uscita di un'ulteriore pellicola, Halloween Ends, per il 2021, che vedrà di nuovo David Gordon Green dietro la cinepresa.

Ci può stare dunque se adesso da Halloween Kills ci aspettiamo grandi cose, come promette anche Blum, no?