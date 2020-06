Jason Blum promette: Blumhouse già a lavoro sul nuovo capitolo di una saga molto amata

Nel corso di una recente intervista promozionale Jason Blum, acclamato produttore di Hollywood e boss della casa di produzione Blumhouse, ha promesso l'arrivo del terzo capitolo di una saga horror campione d'incassi.

Trattasi di Auguri Per La Tua Morte, uno dei franchise più recenti della Blumhouse per il quale Jason Blum, parlando con Yahoo, ha promesso un terzo capitolo in arrivo: "Lascia che te lo dica, per quel film stiamo facendo fare gli straordinari. Credimi."

Happy Death Day 2U ha preparato il terreno per un terzo film, e all'epoca della sua uscita lo sceneggiatore e regista Christopher Landon disse: "Ho sicuramente il terzo film della saga già in testa".

Anche la protagonista della saga, Jessica Rothe, è a bordo per un eventuale terzo episodio. In un'intervista passata, ha dichiarato: “Mi piacerebbe molto tornare in questa se avessimo l'opportunità di completare la trilogia. So che Chris ha tracciato una storia molto ampia nel suo cervello, ma so anche che proseguiremo solo qualora dovessimo riuscire a trovare il modo giusto per farlo. Penso che sia solo una questione di tempo e opportunità".

Uscito originariamente nel 2017, Auguri per la tua morte incassò l'incredibile cifra di $125 milioni di dollari da un budget di soli $4 milioni. Il sequel, uscito nel 2019, non fece altrettanto bene, ma con $9milioni di budget portò a casa una cifra comunque importante di $64 milioni di dollari. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Auguri per la tua morte e alla recensione di Ancora auguri per la tua morte.