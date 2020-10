Jason Blum, il produttore promette un adattamento fedele de L'incendiaria di Stephen King

Jason Blum ha rilasciato un'intervista a Denofgeek.com, nella quale si è soffermato sul prossimo adattamento de L'incendiaria, celebre romanzo di Stephen King del 1980. Il produttore ha approfondito l'argomento, cercando di spiegare ai fan come si strutturerà il film, con Fatih Akin che dovrebbe essere al timone delle riprese.

"Si tratta di una versione relativamente fedele al libro. Lo gireremo il prossimo anno. Ho molte cose da fare con Stephen King e lui è l'icona definitiva per le persone come noi che amano questo genere. Ovviamente questo è un classico, quindi è un po' arduo, ma siamo stati bravi con Halloween, quindi speriamo di non deluderlo con il nostro nuovo L'incendiaria" ha dichiarato il produttore.



Nei giorni scorsi è stato ufficializzato l'ingaggio di Zac Efron nel cast de L'incendiaria, senza che sia rivelato il nome del personaggio, anche se è abbastanza probabile che interpreti Andy McGee, il padre della bambina di otto anni dà il titolo al libro.

Nella trama del romanzo un farmaco sperimentale somministrato ad Andy e alla sua futura moglie Vicky durante il college donerà ad entrambi dei poteri psichici. Ma dà anche alla loro figlia, Charlene, il potere di creare il fuoco con la propria mente. Una potenziale arma ambita da The Shop, l'oscura agenzia governativa che si nasconde dietro l'esperimento originale.

Blum ha affermato che la nuova versione sarà fedele al libro, ricordando che anche la versione precedente, uscita nel 1984, fu molto fedele al romanzo.

Nel film degli anni '80 la giovanissima protagonista era interpretata da Drew Barrymore, reduce dal successo di E.T. - L'Extraterrestre.

Inizialmente Akiva Goldsman avrebbe dovuto dirigere il film ma successivamente Fatih Akin è stato scelto per la regia de L'incendiaria in sostituzione di Goldsman.