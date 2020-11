Jason Blum positivo al COVID-19: il produttore e la famiglia stanno bene

Uno dei produttori più celebri e fondamentali degli ultimi anni, Jason Blum, è risultato positivo al test per il COVID-19, ma questi ha fortunatamente confermato di essere sostanzialmente in buona salute e di aver contratto i sintomi in una forma molto lieve, sia lui che la sua famiglia, rassicurando tutti sulle sue condizioni.

"Risultato positivo. In casa mia adesso è Coronamania. Finora solo leggeri sintomi, ma continuerò ad aggiornarvi con alcuni post", è quanto ha scritto sul suo profilo ufficiale Twitter Jason Blum.

Proprio il produttore, celebre per la sua Blumhouse e i franchise di Paranormal Activity e Insidious solo per citarne due, in una recente intervista aveva parlato di come il Coronavirus avrebbe cambiato per sempre il modo degli spettatori di fruire la sala cinematografica e di conseguenza il cinema stesso. Nel tentativo di recuperare le perdite - che gli esperti del settore avvertono potrebbero arrivare a 20 miliardi di dollari - gli studi hanno ripiegato freneticamente sulla distribuzione digitale, sia a pagamento che a noleggio.

Blum, che tramite la Universal Pictures è stato fra i primi a sperimentare questo nuovo metodo di distribuzione con i suoi nuovi film L'Uomo Invisibile e The Hunt, ha dichiarato: "Penso che non sia realistico pensare che tutti gli studi aspetteranno quattro mesi prima di distribuire un film già pronto. Non possono competere con Amazon, Netflix e Apple, se lo fanno. Il consumatore sarà più abituato a stare a casa. Qualcosa accadrà, secondo me, dopo il Coronavirus qualcosa accadrà. Secondo me l'industria cinematografica avrà un aspetto molto diverso dopo che tutto questo sarà passato".

Su queste pagine potete leggere la recensione di L'uomo invisibile e la recensione di The Hunt. Intanto, Blum è attualmente impegnato nella produzione dell'ultimo film del franchise di Halloween.