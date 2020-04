Jason Blum non vuole fare nessun film sui virus nel prossimo futuro, ecco perché

Il produttore Jason Blum è stato ospite del The Bill Simmons Podcast per parlare ancora di come l'industria sta cercando di affrontare il cambiamento senza precedenti portato dal Coronavirus, ma ha anticipato che la Blumhouse non produrrà degli horror legati ai virus o alle epidemie.

"Non faremo alcun film sui virus", ha detto Blum senza mezzi termini. “Ne abbiamo realizzati due nel corso degli anni: abbiamo creato The Bay, con Barry Levinson, e abbiamo creato Viral. Sono due film sui virus e basta."

È una mossa sicuramente audace, per lo meno dal punto di vista strettamente economico, quella di non capitalizzare su un fatto di attualità che si presterebbe con gran facilità ad una produzione hollywoodiana, considerando anche che entrambi i film citati sono abbastanza datati e nessuno dei due rappresentò un grande successo per la compagnia. The Bay è uscito nel 2012, mentre Viral, diretto da Henry Joost (Paranormal Activity 3) arrivò nel 2016.

Pensate che, quando le acque si saranno calmate, Blum cambierà idea oppure rimarrà fedele alla parola data? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che con The Hunt e L'Uomo Invisibile la Blumhouse si è dimostrata ancora una volta pioniera quando nelle scorse settimane ha reso disponibili i suoi nuovi film tramite le piattaforme di video on demand, per rispondere alla chiusura dei cinema.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di The Hunt e alla recensione de L'Uomo Invisibile.