Jason Blum in imbarazzo con John Krasinski: 'Spero non sia arrabbiato'

Cosa hanno in comune If di John Krasinski e Imaginary di Blumhouse?Entrambi i film parlano di amici immaginari, ma con sfumature decisamente diverse. Tuttavia questa sostanziale differenza non ha impedito al pubblico, per via del calendario di uscita molto ravvicinato, di fare molta confusione tra i due film e creare alcune situazioni imbarazzanti.

Come si nota dal trailer di Imaginary, il nuovo horror di Jeff Wadlow racconta la storia di una bambina che stringe un profondo legame con un orso di peluche (molto inquietante). Peccato però che il tenero giocattolo racchiuda un'entità ben più malvagia. E già fin qui la differenza ci appare chiara se lo confrontiamo con il trailer di IF e con un buono e dolce orsetto nella storia di una bambina che inizia pian piano a vedere tutti gli amici immaginari dei bambini.

Sarà il titolo, sarà che comunque John Krasinski ha bazzicato nel genere horror, sarà la data di uscita ravvicinata ma i due film appaiono legati (persino su Wikipedia) l'uno con l'altra. E la proiezioni dei trailer durante il Super Bowl non hanno di certo aiutato: pare, infatti, che proprio in occasione dell'evento più visto degli Stati Uniti, Blumhouse abbia preso ispirazione dal trailer di IF e che abbia poi montato alcune clip di Imaginary in modo tale che i primi secondi somigliassero molto al film di Krasinski per poi riprendere il tono terrificante della pellicola. Il film di Krasinski è pensato per famiglie, lontano dalla possibilità di presentare un peluche indemoniato.

Dunque, con molta probabilità, tale mossa potrebbe non essere stata digerita dal regista di IF, così come ha raccontato Jason Blum: "Abbiamo fatto una cosa divertente durante il Super Bowl, ma ho visto John Krasinski circa due o tre settimane fa ed era un po' scostante - ha detto il regista a Comicbook.com - quindi spero che non sia arrabbiato con noi. Ma penso davvero che ci sia molto spazio per i film sugli amici immaginari nel mondo... I toni sono così diversi".

Jason Blum dovrà adesso riconquistare la fiducia di John Krasinski: basterà un orsetto di peluche?