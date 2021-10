Jason Blum su Get Out: 'Vi spiego perché è il film perfetto della Blumhouse'

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, il produttore Jason Blum, fondatore e CEO della Blumhouse Productions ha rivelato perché secondo il suo parere il film Scappa - Get Out di Jordan Peele rappresenta la quintessenza della sua casa di produzione e dà un'idea dei film che lo studio intende produrre nel corso della sua storia.

La pellicola di Peele ha ottenuto un successo clamoroso al box-office di tutto il mondo ed è perfino riuscito a portare a casa un Oscar, quello per la sceneggiatura originale andato proprio a Jordan Peele. Nell'intervista, Blum ha spiegato perché Get Out è il film perfetto della Blumhouse: "E' l'apice, rappresenta al meglio la cosa migliore che sto cercando di fare. E' un film a basso budget. Ha un regista sul quale all'epoca nessuno credeva. E' spaventoso e intrattiene, è ben recitato. E ha qualcosa da dire. Voglio dire, è il film Blumhouse perfetto da ogni angolo lo si guardi".

Tanto per rendersi conto della portata del successo di Get Out al box-office, basti pensare che su un budget di appena 4.5 milioni di dollari, il film è riuscito a incassarne in tutto il mondo circa 255 milioni (alle spese del budget vanno ovviamente aggiunte quelle del marketing ma il risultato rimane comunque sbalorditivo).

Qualche tempo fa erano stati rivelati i diversi finali alternativi di Get Out: Una delle scelte iniziali di Peele prevedeva infatti che Rod Raggiungesse Chris molto tempo dopo gli eventi narrati. L'amico avrebbe incontrato Chris mentre fissava una finestra e gli avrebbe detto "Chris, ti ho cercato tutto questo tempo. Ti senti bene?", ricevendo come risposta "Ti assicuro che non so di cosa tu stia parlando".

Un altro epilogo alternativo vedeva invece Chris raccontare alla polizia la sua versione dei fatti senza il sostegno di nessun altro, visto che tutte le persone coinvolte erano morte, prendendosi dunque tutte le colpe e finendo in galera. Chris riceveva poi una visita proprio da parte di Rod, intenzionato a tirare fuori dai guai il suo amico. Pur trovandosi dietro le sbarre, Chris era sollevato di avere ostacolato ai piani della famiglia della sua ex.

Su queste pagine potere quindi leggere la nostra recensione di Scappa - Get Out.