Per Jason Blum il Coronavirus cambierà per sempre il modo di distribuire i film

Nel corso di una recente intervista promozionale con JoBlo, il produttore Jason Blum ha sostenuto che la pandemia di Coronavirus cambierà l'industria cinematografica per sempre, soprattutto dal punto d vista della distribuzione dei film.

Con i botteghini di tutto il mondo ai minimi storici e decine di film rimandati, fra i quali blockbuster attesissimi come 007 No Time To Die, Fast & Furious 9, Black Widow e Wonder Woman 1984. Nel tentativo di recuperare le perdite - che gli esperti del settore avvertono potrebbero arrivare a 20 miliardi di dollari - gli studi hanno ripiegato freneticamente sulla distribuzione digitale, sia a pagamento che a noleggio.

In sostanza, nel giro di qualche giorno il modo in cui il pubblico reperisce i film appena usciti è cambiato drasticamente e il CEO e fondatore della Blumhouse Productions ha la netta sensazione che gli studi avranno difficoltà a chiudere questo vaso di Pandora appena scoperchiato. Blum, che tramite la Universal Pictures è stato fra i primi a sperimentare questo nuovo metodo di distribuzione con i suoi nuovi film L'Uomo Invisibile e The Hunt, ha dichiarato:

"Penso che non sia realistico pensare che tutti gli studi aspetteranno quattro mesi prima di distribuire un film già pronto. Non possono competere con Amazon, Netflix e Apple, se lo fanno. Il consumatore sarà più abituato a stare a casa. Qualcosa accadrà, secondo me, dopo il Coronavirus qualcosa accadrà. Secondo me l'industria cinematografica avrà un aspetto molto diverso dopo che tutto questo sarà passato."

