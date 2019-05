Jason Blum conferma di essere al lavoro su un Halloween 2

Se il cinema horror ha dominato la classifica dei film a basso budget dal maggior profitto del 2018, gran parte del merito è da attribuire al produttore Jason Blum e al suo nuovo film della saga di Halloween.

E dato che quello che è stato soprannominato il Re Mida dell'Horror è apparentemente infaticabile, nelle scorse ore ha confermato di essere già al lavoro di Halloween 2, che proseguirà gli eventi della saga sequel dell'Halloween di John Carpenter (leggi: recensione di Halloween - La Notte delle Streghe).

Come potete vedere dal post che vi riportiamo in calce all'articolo, rispondendo alla richiesta di un fan a proposito di un annuncio per Halloween 2, il produttore della Blumhouse ha rivelato semplicemente: "Ci stiamo lavorando"

Lo scorso anno, Halloween ha svolto il compito quasi impossibile non solo di risvegliare l'interesse per un franchise ormai dormiente, ma anche e soprattutto quello di consegnare al mondo un film che è stato un successo sia finanziario che di critica. Con $253 milioni di dollari in tutto il mondo e il 7%9 percento di recensioni positive per il sito aggregatore Rotten Tomatoes, l'annuncio di un sequel è sembrato inevitabile fin da subito: ci teniamo a precisare che al momento un eventuale Halloween 2 non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma tutto lascia intendere che ormai siamo prossimi a delle conferme.

Per altri approfondimenti, vi segnaliamo che il prossimo film Blumhouse L'Uomo Invisibile arriverà nel 2020.