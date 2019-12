Shut In: Jason Bateman in trattative per dirigere l'horror selezionato dalla BloodList

Come riportato da The Wrap, Jason Bateman è in trattative con New Line Cinema per dirigere un nuovo e interessante film horror intitolato Shut In.

Il film, scritto dall'esordiente Melanie Toast, segue le vicende di una madre single tenuta prigioniera dal suo violento ex marito che farà di tutto per proteggere i suoi due bambini. La trama in sé (o almeno come viene presentata) non sembra anticipare nulla di speciale, ma la parte interessante è un'altra.

Lo script di Shut In, infatti, è stato inserito nella BloodList di quest'anno, ovvero l'equivalente horror della BlackList che presenta tutte le migliori sceneggiature non ancora prodotte da Hollywood. I dettagli sulla pellicola sono ancora pochi, ma a quanto pare potrebbe riservare delle sorprese non da poco.

Bateman, che nel prossimo futuro dovrebbe dirigere e interpretare anche Clue, è in trattative per produrre il film tramite la sua Aggregate Films in collaborazione con Dan Farah (Farah Films), Roy Lee (Vertigo) e Dallas Sonnier (Cinestate). Se tutto andrà come previsto, i produttori esecutivi saranno Amanda Presmyk, Danielle Cox, Andrew Farah e Miri Yoon, con Richard Brener, Daria Cercek, e Josh Mack che supervisioneranno il progetto per New Line.

La Aggregate di Bateman, lo ricordiamo, l'anno scorso ha firmato anche un accordo pluriennale con Netflix.