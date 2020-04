Jason Bateman svela il motivo che lo ha spinto ad abbandonare il live-action di Cluedo

Nel corso di una recente intervista con Collider, Jason Bateman ha svelato i motivi che lo hanno portato all'abbandono di Cluedo, adattamento live-action del popolare gioco da tavolo che avrà per protagonista Ryan Reynolds.

“Cluedo è qualcosa alla quale sono andato molto vicino all'inizio, ma più avanti ho capito che un film di quelle proporzioni richiede molto, molto più tempo per essere prodotto rispetto ad un film più piccolo, e non sarei riuscito a farlo durante la pausa della stagione televisiva. Avrebbe ritardato troppo le riprese per la stagione. Quindi, sfortunatamente, ho dovuto abbandonare il progetto", ha dichiarato il regista.

Tuttavia, Bateman ha sottolineato che se Cluedo dovesse essere ancora in fase di sviluppo una volta terminato il suo lavoro con Ozark, allora sarebbe ben più che felice di tornare al progetto, anche perché non vede l'ora di mettersi alla prova con un blockbuster nel prossimo futuro: "Ma se è ancora in giro quando Ozark sarà completo, mi piacerebbe farlo. Ma chissà, potrebbero ingaggiare un regista diverso prima di allora. Vedremo. Sfortunatamente la mia capacità di dirigere lungometraggi è, diciamo ... c'è una certa dimensione di film per cui non posso qualificarmi al momento, a causa della quantità di tempo che sono in grado di dedicare alla preparazione, alle riprese e alla post-produzione."

Bateman è uno dei "nuovi" registi più caldi a Hollywood: ha fatto il suo debutto alla regia con la commedia nera Bad Words (2013), nella quale ha anche recitato, e da allora ha diretto e recitato in The Family Fang (2015), nella serie di Netflix Ozark (2017-oggi) e l'horror della HBO The Outsider. E' stato insignito del Primetime Emmy Award come miglior regista per una serie drammatica nel 2019 per il suo lavoro in Ozark e ha vinto un Screen Actors Guild Award per la sua interpretazione.

Ricordiamo che Ryan Reynolds sarà il protagonista di Cluedo, con il regista James Robin in trattative per ereditare il ruolo di Bateman.