Jason Aaron rivela chi vorrebbe che Christian Bale interpretasse in Thor: Love and Thunder

I social sono impazzati, nelle ultime ore, a seguito della notizia esclusiva di Collider che vorrebbe il grande Christian Bale in trattative con i Marvel Studios per interpretare un ruolo ancora misterioso nell'attesissimo Thor: Love and Thunder scritto e diretto da Taika Waititi (JoJo Rabbit), in uscita nel 2021.

Considerando che non si conosce ancora nessun dettaglio sul quarto allestimento cinematografico del Dio del Tuono, che Waititi ha rivelato entrerà in produzione ad agosto, si può semplicemente speculare sulla parte che il regista e il produttore Kevin Feige hanno pensato di affidare all'attore britannico, che potrebbe essere tanto quella del villain quanto di un alleato.



In rete girano voci che lo darebbero come nemico nei panni di Gorr, il Macellatore di Dei (una delle run più entusiasmanti e amate dell'intero storia del fumetto di Thor) o come amico in quelli di Beta Ray Bill, alieno degno dei poteri della Stormbreaker, ma a dare il suo contributo al Toto Personaggio relativo a Bale è intervenuto su Twitter nientemeno che Jason Aaron, curatore della testata nei suo periodo d'oro, dal Marvel Now ad oggi, scrittore della saga The Mighty Thor e tra i più stimati autori di fumetti viventi.



Lui dice di non avere dubbi sul ruolo che dovrebbe interpretare Christian Bale: Dario Agger, che è in sostanza la versione del Minotauro marveliano di Aaron, iterazione che vede proprio il personaggio come un potente miliardario a capo della perfida multinazionale Roxxon Corporation. Il ruolo ha senso sia per una certa somiglianza dell'attore sia nell'economia traspositiva del film, dato che Dario Agger è stato il primo nemico affrontato dalla Potente Thor che sarà interpretata nel quarto film da Natalie Portman, nei ritrovati panni di Jane Foster.



Thor: Love and Thunder è atteso nelle sale americane il 5 novembre 2021.