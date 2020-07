Jared Leto vuole essere protagonista di uno spin-off di Blade Runner! Ecco cosa ha detto

L'attore premio Oscar Jared Leto pochi minuti fa è comparso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram per condividere alcune foto di Niander Wallace, l'iconico personaggio che ha interpretato in Blade Runner 2049, sequel del Blade Runner di Ridley Scott diretto da Denis Villeneuve.

L'attore ha anche lasciato un messaggio nella didascalia di accompagnamento al post, messaggio tramite il quale ha fatto sapere ai suoi follower di avere diversi idee per un potenziale prequel di Blade Runner incentrato su Wallace.

Guardate il post in calce all'articolo, sotto al quale Leto ha scritto:

"Mi è piaciuto far parte di questo progetto. Quelle scene con Harrison Ford sono state tra le mie preferite in assoluto. Come fan mi piacerebbe vedere un altro capitolo di questa storia. Il film di Ridley Scott è stato significativo per me quando ero un bambino. Forse un giorno potremo realizzare una storia sulle origini di Niander Wallace. Sarebbe interessante scoprire da dove viene questo pazzo. Mi sembra un tipo che ha parecchie cose da dire. E io ho diverse idee ..."

All'inizio di quest'anno Denis Villeneuve aveva dichiarato di essere intenzionato a tornare nel mondo di Blade Runner, ma solo a patto di poter dirigere un film stand-alone slegato dalla storia di Rick Deckard. Voi vorreste vedere un nuovo lungometraggio ambientato nell'universo narrativo creato da Ridley Scott? Ditecelo nella sezione dei commenti.