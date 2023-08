Jared Leto e il suo tutorial make-up: 'Un disastro totale'

David Ayer, il regista di Suicide Squad, ha pubblicato su Twitter una nuova foto del Joker di Jared Leto. Il risultato del trucco applicato da professionisti è incredibile sull’attore, ma non si può dire lo stesso quando ad usare il make-up è proprio Leto.

Il cantante dei Thirty Second to Mars ha di recente postato un video sul suo Instagram personale, dove mostra tutte le sue abilità nell’applicazione del make-up. Leto ha realizzato un tutorial che mostra tutti i passaggi del suo trucco prima di salire sul palco. Risultato? Orribile! Il video realizzato dal cantante è infatti estremamente ironico. Il frontman si prende ripetutamente in giro aggiungendo dei messaggi Whatsapp in sovrimpressione che lo invitano a non farlo più o che mostrano ironicamente tutto il loro disappunto.

Tra un ombretto rosso, una punta di giallo vicino ai capelli e un rossetto, l’interprete di Joker conclude il suo tutorial con il titolo perfetto per la sua opera: “A total disaster”. Un disastro totale per Jared Leto. Ma non per i fan che hanno risposto in maniera entusiasta e divertita al video del cantante:

“Non un totale disastro ma un bellissimo disastro” ha risposto una ragazza.

Il video dell’artista è stato un successo, difatti il post ha ricevuto nell’arco di appena 20 ore ben 91.000 like e quasi 2.500 commenti.

Non è la prima volta che la rock star fa scalpore in rete. Un paio di mesi fa Jared Leto ha scatenato il web con la sua arrampicata cittadina a Berlino. Anche voi siete fan del poliedrico artista? Fatecelo sapere nei commenti.