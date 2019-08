Jared Leto in trattative per interpretare un serial killer in The Little Things

Jared Leto è in trattative per unirsi a Denzel Washington e Rami Malek nel thriller della Warner Bros., intitolato The Little Things. Lo riporta Collider. John Lee Hancock dirigerà un film da lui scritto e co-prodotto insieme a Mark Johnson. La produzione dovrebbe iniziare in autunno, una volta che Malek avrà terminato le riprese di Bond 25.

La trama di The Little Things segue le vicende di Deke (Washington), un vice sceriffo che lavora a Kern County, in California, e che unisce le proprie forze con Baxter (Malek), un detective, con il quale sarà impegnato a dare la caccia ad un serial killer.

Deke è disposto ad aggirare le regole, grazie anche al suo istinto per le 'piccole cose', ma il suo comportamento manda in crisi Baxter. Deke inoltre nasconde un segreto nel suo passato, con il quale dovrà fare i conti.



Jared Leto sta trattando il suo ingaggio nel ruolo del serial killer ricercato, personaggio che gli permetterebbe di lavorare con altri due premi Oscar come Denzel Washington e Rami Malek. Leto sembra essere perfetto per interpretare personaggi ambigui e nel suo passato ci sono titoli del calibro di American Psycho, Fight Club e Requiem for a Dream.

Jared Leto ha vinto un Oscar per la sua performance in Dallas Buyers Club e recentemente ha recitato nel ruolo del Joker in Suicide Squad di David Ayer e nel sequel di Blade Runner. Leto sarà protagonista di Morbius, basato sul fumetto Marvel e targato Sony, annunciando di essere entusiasta per il ruolo.

Rami Malek è stato il secondo ad entrare nel cast di The Little Things, dopo l'ingaggio iniziale di Denzel Washington.