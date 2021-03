Jared Leto si è trasformato in Gucci per Ridley Scott: ecco la foto, è irriconoscibile!

Quando si dice entrare nel personaggio: grazie ad E Online possiamo mostrarvi la prima foto di Jared Leto sul set di House of Gucci, uno dei tre film in arrivo dal regista Ridley Scott, le cui riprese sono attualmente in corso in Italia.

L'attore 49enne di Suicide Squad e Blade Runner 2049 interpreta il famoso stilista Paolo Gucci nel film, e come potete vedere nella foto in calce all'articolo è stato immortalato con dei radi capelli grigi, rughe pesanti e una notevole quantità di peso aggiuntivo. Nella foto indossa un abito di velluto a coste color lavanda con una camicia abbottonata abbinata, e l'immagine - che sta facendo il giro del web - ha ovviamente mandato in delirio i fan, scioccati dall'ennesima trasformazione della carriera dell'attore.

Ricordiamo che, oltre a Jared Leto, il dramma poliziesco includerà un cast d'eccezione: protagonista Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, la mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci, a sua volta interpretato da Adam Driver; oltre a loro ci saranno anche Al Pacino come Aldo Gucci e Jeremy Irons come Rodolfo Gucci.

Il film ha attualmente una data di uscita prevista per il 24 novembre 2021, distribuito da MGM; Jared Leto sarà visto anche in Justice League di Zack Snyder, in arrivo domani giovedì 18 marzo in Italia come esclusiva Sky e Now Tv.