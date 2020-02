Jared Leto torna sul set di Morbius e anticipa un altro collegamento con Spider-Man

Dopo i nuovi dettagli della trama emersi nelle scorse ore, Jared Leto è tornato sul set del cinecomic Morbius per la consueta sessione di riprese aggiuntive.

Il cinecomic della Sony legato allo Spider-Verse e presumibilmente anche al Marvel Cinematic Universe è attualmente in produzione a Los Angeles, set dal quale sono recentemente emerse delle nuove foto che mostrano il collegamento col Daily Bugle. Ora l'attore, in quella che ha tutta l'aria di essere una pausa tra un ciak e l'altro, sulla sua pagina ufficiale d Twitter ha condiviso un'immagine che lo ritrae immerso nella lettura di Legion of Monsters #1, fumetto con protagonista proprio Morbius.

Il team della Legione dei Mostri vede Morbius come eroe "oscuro" in team-up con altri personaggi Marvel legati al mondo dell'occulto, come Ghost Rider, Man-Thing e Werewolf by Night. Curiosamente sul fronte del fumetto è ben visibile la figura di Spider-Man, e chissà che il post non sia pensato pr suggestionare ancora di più i fan che sperano in un collegamento diretto fra il film Sony e il Peter Parker di Tom Holland.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Diretto da Daniel Espinosa da una sceneggiatura scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless, Morbius include nel cast anche Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris e Tyrese Gibson. La data di uscita è fissata per il prossimo 31 luglio negli USA.