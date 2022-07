Jared Leto, la star di Morbius in Italia: tuffo spettacolare all'isola d'Elba

Morbius è stato un flop ma nonostante ciò, Jared Leto ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza nel Vecchio Continente. L'attore nel suo tour europeo ha soggiornato anche in Italia, postando sui social il video di un suo spettacolare tuffo compiuto all'isola d'Elba.

Dopo le riprese di House of Gucci, il leader dei Thirty Seconds To Mars ha passato molto tempo nel nostro Belpaese e ha più volte riferito di sentirsi veramente a suo agio in Italia, non solo per la musica e il buon cibo, ma anche e soprattutto per la grande tradizione culturale.

E proprio sulla sua interpretazione nel film Ron Howard ha detto: "Ho fatto di tutto. Sniffavo strisce di sugo all’arrabbiata nel bel mezzo delle riprese di questo film. Avevo l’olio d’oliva al posto del sangue. Questo è stato il tuffo profondo che ho fatto. Se mi facessero ora una biopsia, la mia pelle sarebbe come il parmigiano! Questa è stata la mia lettera d’amore all’Italia".

E si è sentito così totalmente a casa in Italia, da essere addirittura coinvolto negli scontri No Green Pass a Roma come rivelato dallo stesso Leto sui social network lo scorso ottobre.

"Mi sono ritrovato in mezzo ad una protesta in Italia. Da quello che ho capito, riguardava obbligo di vaccino e Green Pass. Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata".

Non solo una sosta all'Elba, nei giorni scorsi Jared Leto è stato anche avvistato a Portofino in compagnia della modella Daria Korchina, una giovanissima star di Tik Tok che ha esattamente la metà dei suoi anni.