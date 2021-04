Jared Leto, la star di Justice League celebra gli 8 anni dalla canzone Up in the Air

La star di Justice League, Jared Leto, ha ricordato gli 8 anni dall'uscita di Up in the Air dei Thirty Seconds To Mars, band fondata da Leto insieme al fratello Shannon. L'attore ha pubblicato su Instagram il videoclip del singolo, uscito il 19 aprile 2013, diretto dallo stesso Leto con lo pseudonimo di Bartholomew Cubbins.

Numerosi artisti parteciparono alle riprese, tra cui Dita von Teese e le ginnaste McKayla Maroney e Jordyn Wieber.

Le riprese del video si svolsero pochi mesi prima a Los Angeles. Si tratta del quarto estratto dall'album in studio Love, Lust, Faith and Dreams.



Grazie ad una collaborazione tra i Thirty Seconds to Mars e la NASA e SpaceX, la prima copia del brano venne lanciata nel marzo 2013 nello spazio, a bordo del razzo Falcon 9, giungendo alla Stazione Spaziale Internazionale, ricevuta dall'astronauta Thomas Marshburn.

Inoltre l'anteprima mondiale del singolo è andata in onda su NASA TV. Il singolo scalò le classifiche mondiali, arrivando al primo posto in Indonesia e al quarto negli Stati Uniti.

In questo momento Jared Leto è impegnato sul set di Gucci, il nuovo film di Ridley Scott.

Pubblicando il video di Up in the Air, Leto ha scritto:"Festeggiamo gli 8 anni di Up in the Air. Chi l'ha visto?" riferendosi al video.



