Jared Leto sgancia la bomba: 'Morbius e Blade di Mahershala Ali in futuro è possibile'

Il futuro del 'rapporto lavorativo' tra Sony Pictures e Marvel Studios è tutto da scoprire e ancora largamente avvolto nel mistero, ma diversi indizi sembrano puntare verso collegamenti sempre più stretti tra i film del Marvel Cinematic Universe e quelle del Sony Universe of Marvel Charachters.

Ad aver scagliato la prima pietra ci ha pensato Morbius, film di prossima uscita con Jared Leto nei panni del vampiro Marvel noto soprattutto come nemico di Spider-Man, il cui primo trailer ufficiale figurava un sorprendente e inatteso cameo di Michael Keaton nei panni dell'Avvoltoio, villain di Spider-Man: Homecoming, oltre a dei murales che definivano l'Uomo Ragno un 'assassino' (chiaro riferimento ai fatti di Far From Home).

Da quel momento i fan hanno iniziato ad attendere annunci ufficiali che non sono mai arrivati, mentre gli indizi continuavano ad aumentare: in tal senso fa particolarmente gola, ad esempio, la presenza di Alfred Molina e Jamie Foxx in Spider-Man 3 con Tom Holland, film che includerà due celebri nemici di vecchie saghe cinematografiche della Sony come Dottor Octopus ed Electro, ma nel contesto del MCU.

L'indizio più grande di tutti, perché in grado di legare insieme Avengers, Morbius e Carnage (e di conseguenza Venom con Tom Hardy) è arrivato tempo fa tramite il finto account Instagram di Flash Thompson, personaggio della saga con Tom Holland, che con un post sul social network discuteva di questi argomenti come fossero appartenenti alla stessa realtà narrativa. Nelle scorse ore Jared Leto ha gettato ulteriore benzina sul fuoco, discutendo di un suo possibile futuro incontro col Blade di Mahershala Ali.

"Ho interpretato un vampiro in un nuovo film chiamato Morbius. È un personaggio Marvel, e lo chiamano un vampiro 'vivente', quindi non è davvero un vampiro ma è una specie di super-qualcosa", ha detto al The Late Late Show con James Corden. "E' molto divertente." Alla domanda se Morbius incrocerà la sua strada con Blade, Leto ha risposto: "Questa è una buona domanda, e posso già prefigurarmelo in futuro. Potrebbe accadere, sì."

Blade con Mahershala Ali è stato annunciato dai Marvel Studios ed è attualmente in produzione, anche se la sua data di uscita non è nota. Secondo voi lo vedremo interagire con il Morbius di Jared Leto? Quanto si intensificherà la relazione tra Sony e i Marvel Studios? Ditecelo nella sezione dei commenti.