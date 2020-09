Jared Leto sfoggia i muscoli su Twitter: 'Si comincia l'allenamento per Tron'

Jared Leto non ha mai avuto problemi a lavorare sul suo fisico: l'abbiamo visto ingrassato nei panni dell'assassino di John Lennon (Chapter 27), praticamente pelle e ossa in film come Dallas Buyers Club e Requiem for a Dream, decisamente più in forma per interpretare Joker. Ma che aspetto avrà l'attore in Tron?

Già, perché Jared Leto sarà tra i protagonisti del film che riporterà per la terza volta al cinema lo storico franchise fantascientifico dalle atmosfere cyberpunk targato Disney: il nuovo capitolo seguirà i suoi predecessori Tron (1982) e Tron: Legacy (2010) e la star di Mr. Nobody sembra non stare più nella pelle.

Dopo aver probabilmente svelato il titolo di Tron 3 qualche tempo fa, dunque, Leto torna a mostrarsi sui social in tenuta d'allenamento, pronto a mettere un po' di muscoli in vista del prossimo impegno: "Si comincia l'allenamento per Tron... Vi unite a me?" scrive il buon Jared su Twitter. Sull'allenarci con lui preferiremmo andarci piano, ma in quanto ad hype non c'è bisogno di chiedere: la curiosità intorno al nuovo film della saga è decisamente tanta!

Dopo una gestazione decisamente travagliata, comunque, Disney sembra finalmente ottimista: secondo la produzione il momento è quello giusto per un sequel di Tron. Sarà vero? A deciderlo sarà come sempre il responso dei fan.