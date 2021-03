Jared Leto sfoggia un italiano impeccabile per House of Gucci: il video!

Viviamo in una società in cui Joker parla benissimo anche l'italiano: nel video pubblicato su Instagram da Radio Deejay, infatti, Jared Leto sfoggia alcune frasi nella nostra lingua nel ricordarci che attualmente si trova a Roma per girare House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott.

Come al solito potete gustarvi il video in calce all'articolo.

Recentemente proprio Jared Leto è stato il protagonista di alcuni scatti rubati dal set del film, e nelle foto i fan hanno potuto apprezzare la sua incredibile trasformazione in Paolo Gucci; diversamente, Lady Gaga è stata immortalata in un bollente quasi nudo durante una scena di bacio con Adam Driver sul Lago di Como, quando il vestito striminzito della sua Patrizia Reggiani ha rivelato più di quanto dovuto.

Ricordiamo che, oltre a Lady Gaga, Adam Driver e Jared Leto, il cast di House of Gucci include anche Jeremy Irons e Al Pacino. Il film è basato sul libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" di Sara Gay Forden mentre la sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Roberto Bentivegna. Si tratta del secondo film dei tre importanti nuovi lavori del regista Ridley Scott e racconterà la vera storia dell'omicidio di Maurizio Gucci orchestrato da Patrizia Reggiani.

La data di uscita è fissata per il prossimo 24 novembre 2021.