Jared Leto scopre della Pandemia dopo 12 giorni di meditazione isolato nel deserto

Come ha rivelato lo stesso interprete via Instagram, per Jared Leto la scoperta della Pandemia di Coronavirus è avvenuta solo ieri, perché nel periodo di massima diffusione globale del virus l'attore era in isolamento totale nel deserto, dove è rimasto per circa 12 giorni per completare un ciclo di meditazione.

Jared Leto ha infatti rivelato via Instagram: "Wow, 12 giorni fa ho iniziato una meditazione silenziosa nel deserto. Siamo rimasti totalmente isolati. Niente smartphone, nessuna comunicazione con l'esterno ecc. Non avevamo nessunissimi idea di cosa stessa accadendo al di fuori della struttura dove ci trovavamo. Siamo usciti ieri e ci siamo ritrovati in un mondo molto diverso. Un mondo cambiato per sempre. Assolutamente sconcertante. Ho ricevuto messaggi da amici e familiari da tutto il mondo e ho scoperto cosa sta accadendo. Spero che voi e i vostri cari stiate bene. Mando un po' di energia positiva a tutti. Rimanete in casa. Rimanete al sicuro".



In sostanza, dopo 12 giorni di isolamento nel deserto, l'interprete di Joker e del prossimo Morbius della Sony Pictures dovrà isolarsi nuovamente in casa e ridurre drasticamente i contatti sociali proprio come il resto della popolazione mondiale. Nuova occasione per meditare, magari proprio sulla Pandemia.



