Jared Leto scambiato per Gesù: la star di Justice League condivide il meme per Pasqua

"Mio fratello ha appeso una fotografia di Jared Leto sul muro e ora mia nonna sta pregando davanti a lui". Quante volte avete visto circolare in rete questo meme che ritrae l'attore scambiato per Gesù da un'ignara nonnina? Ebbene, l'interprete di Joker ha deciso di condividerlo proprio oggi per augurare buona Pasqua ai fan in modo tutto suo.

Potete trovare il post in questione in calce alla news, dove ovviamente non mancano i commenti divertiti dei suoi follower.



La somiglianza tra la star e Gesù è stata citata di recente anche da Zack Snyder, che per anticipare l'uscita del suo ultimo film ha diffuso in rete una foto dietro le quinte di Justice League che ritraeva la nuova versione di Joker ritratto in posa messianica con tanto di corona di spine.

Vi ricordiamo che Leto è stato recentemente avvistato sul set di House of Gucci, attesa pellicola di Ridley Scott con protagonisti Lady Gaga e Adam Driver le cui riprese si stanno svolgedo in questi giorni a Roma. Nel film, basato sulla storia vera dell'omicidio di Maurizio Gucci, Leto vestirà i panni di Paolo Gucci, nipote del fondatore della celebre casa di moda.

Sempre per quanto riguarda le sue prossime apparizioni sul grande schermo, inoltre, l'attore interpreterà Morbius nel film Sony incentrato sul noto antagonista di Spider-Man. Diretto da Daniel Espinosa, Morbius ha un'uscita nelle sale fissata a gennaio 2022.