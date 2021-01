Jared Leto ha perso il suo Oscar: 'E' scomparso durante un trasloco!'

Prima di diventare il Joker per Suicide Squad, la superstar Jared Leto ha fatto qualcosa che molti dei suoi colleghi hanno fatto dopo aver interpretato il villain della DC Comics: ha vinto un premio Oscar, arrivato per la sua nota interpretazione in Dallas Buyers Club.

Il premio di Leto arrivò in qualità di miglior attore non protagonista, mentre il film fu premiato anche con l'Oscar per il miglior trucco e acconciatura e con l'Oscar a Matthew McConaughey come miglior attore protagonista.

A quanto pare però Jared Leto non ha avuto molta cura della sua statuetta, che è andata smarrita nel corso di un trasloco: l'attore oggi non ha idea di chi ce l'abbia.

"Ho scoperto che manca da, tipo, tre anni", ha confessato Leto in un'intervista a The Late Late Show con James Corden. "Non lo sapevo. Non credo che qualcuno volesse dirmelo. Avevo cambiato casa a LA e poi quando ci siamo trasferiti, in qualche modo è semplicemente e magicamente scomparso. Potrebbe essere ovunque per quanto ne so, l'abbiamo cercato dappertutto. Posso solo sperare che sia in buone mani, ovunque sia".

Jared Leto ha aggiunto: "Penso che ci sia una buona possibilità che qualcuno l'abbia rubato. Non è il genere di cose che finiscono per sbaglio nella spazzatura. Spero che qualcuno ne abbia cura. Ricordo la notte in cui l'ho preso, l'ho fatto toccare a così tante persone che praticamente non l'ho visto per metà della notte. Ma sapevo che la gente si stava divertendo a scattare foto e cose del genere con quella statuetta, ed è stato bello condividerla, quindi spero che qualcuno se ne stia prendendo cura".

Vi ricordiamo che l'attore tornerà nei panni di Joker in Justice League di Zack Snyder ed esordirà in quelli di Morbius nel 2022.