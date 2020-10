Jared Leto, nuovo record grazie al ritorno di Joker in Justice League di Zack Snyder!

Justice League di Zack Snyder è già destinato a passare alla storia delle director's cut per via della sua produzione più unica che rara, ma il clamoroso ritorno di Jared Leto nei panni di Joker contribuirà anche a stabilire un nuovo record.

Grazie ai piani di Snyder, infatti, Jared Leto diventerà l'unico attore ad interpretare Joker due volte in una versione live-action: come noto Jack Nicholson avrebbe dovuto riprendere il suo ruolo di Joker in Batman Triumphant, il film mai realizzato di Tim Burton sequel di Batman & Robin, e purtroppo Heath Ledger non poté tornare nel terzo capitolo della trilogia di Christopher Nolan.

Leto invece tornerà nei panni del villain dopo il chiacchierato lavoro su Suicide Squad, per il quale si dice che la sua parte fu clamorosamente ridimensionata con un secondo montaggio voluto dalla produzione. Non è chiaro quanto sarà estesa la sua parte in Justice League, ma per lo meno il film di Snyder conferirà all'attore un'opportunità in più per mettersi in luce, dato che promette di essere in linea con la visione originale di David Ayer.

Tra l'altro bolle ancora in pentola la possibilità che Joaquin Phoenix possa 'pareggiare' il record grazie al chiacchierato sequel di Joker di Todd Phillips, anche se per il momento non ci sono state conferme ufficiali né in un senso né nell'altro.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.