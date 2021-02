Jared Leto non vede l'ora di lavorare con Al Pacino e Ridley Scott per Gucci

Terminate le riprese di The Last Duel, Ridley Scott si prepara a sbarcare in Italia per le riprese di Gucci, attesa pellicola incentrata sull'omicidio di Maurizio Gucci che vanta nel cast star di alto profilo quali Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver, Jared Leto e Jeremy Irons.

Intervistato da Variety per parlare della sua recente nomination ai Golden Globe 2021, ottenuta grazie al ruolo in Fino all'ultimo respiro, Jared Leto ha svelato il suo entusiasmo per il progetto fornendo anche un aggiornamento sullo stato dei lavori del film

"Non abbiamo ancora iniziato a girare, quindi siamo ancora in fase di preparazione. Penso che inizieremo tra circa 40 giorni in Italia, quindi sì, è un progetto eccitante e interessante" ha dichiarato l'attore. "Ridley Scott è uno dei miei registi preferiti e Al Pacino interpreta mio padre. Perciò sarà divertente."

Sceneggiato da Roberto Bentivegna e basato sul libro di Sara Gay Forden 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed', il film vedrà come protagonista Lady Gaga al suo primo ruolo dopo la nomination come miglior attrice per A Star Is Born. L'attrice darà il volto a Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Gucci condannata per aver orchestrato l'assassinio nel 1995.

Prima di vederlo nei panni di Morbius, la cui uscita è stata da poco rinviata a ottobre 2021, vi ricordiamo che Leto apparirà nell'attesa Snyder Cut di Justice League in arrivo su HBO Max il prossimo marzo. Proprio in questi giorni, Zack Snyder ha svelato un primo assaggio del suo nuovo look come Joker.