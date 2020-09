Jared Leto non invecchia? L'attore svela una sua foto dell'annuario scolastico

Jared Leto ha 48 anni e viaggia quindi per i 50, ma sono in molti a rimanere stupiti da questa informazione, poiché nel corso di questi ultimi anni il cambiamento fisico dell'attore non è stato così significativo, tanto che ironicamente i fan credono si tratti di un immortale, o magari di un vampiro come nel prossimo film dove sarà Morbius.

In occasione del ritorno tra i banchi di scuola degli studenti di tutto il mondo, con l'inizio del mese di settembre, Jared Leto ha voluto augurare a tutti quanti un buon rientro e ritorno allo studio dopo l'estate e soprattutto dopo i mesi di didattica a distanza forzati dalla pandemia di coronavirus. Nel farlo, l'attore ha postato sul suo profilo ufficiale Twitter una sua vecchia foto dell'annuario scolastico, dove non era che uno studente imberbe. Il cambiamento in effetti c'è rispetto al momento attuale, anche se non poi così vistoso come dovrebbe...

Attualmente Leto, dopo il suo addio al personaggio di Joker in seguito al pessimo trattamento riservato a questi nel montaggio finale di Suicide Squad, sarà impegnato nella produzione del terzo TRON per la Disney, per il quale era rumoreggiato da tempo come possibile protagonista. Da anni si parla ormai di una pellicola con il frontman dei 30 Seconds To Mars e attore Premio Oscar Jared Leto (in doppia veste di attore e produttore), ma finora i dettagli al riguardo erano decisamente nebulosi, come anche il destino del film stesso.

"Sono molto eccitato e orgoglioso di confermare che SÌ - reciterò in TRON. Lavoreremo il più duramente possibile per creare qualcosa che spero amerete tutti. Abbiamo in serbo per tutti voi delle idee molto speciali. Sono grato per l'opportunità di dare vita a questo film, soprattutto perché sia il videogioco originale che il primo film hanno avuto un impatto fondamentale su di me quando ero bambino. Il fatto che io possa far parte di questo nuovo capitolo è strabiliante."