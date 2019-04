Jared Leto ci mostra una nuova occhiata al suo Morbius

Mentre il Marvel Cinematic Universe si rafforza dell'unione con la Fox, la Sony Pictures continua a sviluppare il suo universo della Marvel a sé stante. Ed in questi giorni la produzione di Morbius continua, con tanto di diffusione di foto ricche di easter egg dal set.

Dopo i vari scatti dal set che ci mostravano i look a Jared Leto e a Matt Smith nel film, il protagonista della pellicola ha diffuso sul suo Instagram una nuova occhiata alla pellicola e al suo personaggio, diramando un video che trovate allegato qui sotto.

Leto non è estraneo ai personaggi dei cinefumetti, avendo interpretato già il Joker nel 'non proprio entusiasmante' Suicide Squad e, secondo i report, è ancora legato allo storico villain di Batman anche in futuro. Per quanto riguarda Morbius, il personaggio è stato presentato prima come villain di Spider-Man e di Blade sulle pagine dei fumetti della Marvel, per poi diventare lui stesso una sorta di antieroe, una figura tragica in bilico tra il bene ed il male.

La pellicola stand-alone sul personaggio, per la regia di Daniel Espinosa, arriverà nei cinema di tutto il mondo a luglio 2020. Mentre Leto darà vita al personaggio di Morbius, il vampiro vivente, toccherà a Matt Smith darà volto al villain della pellicola. Nel cinefumetto troveranno posto anche Adria Arjona, Jared Harris e Tyrese Gibson.