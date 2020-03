Quella volta che Jared Leto stava per morire durante un'arrampicata

Cantante, attore, amante degli sport estremi... Jared Leto sa fare un po' tutto, ma neanche lui è infallibile. Come quella volta che ha rischiato di rimetterci la pelle durante un'arrampicata.

L'incidente risale a qualche anno fa, quando la star di Morbius si è dilettato in un'arrampicata per il Red Rock Canyon di Las Vegas in compagnia del collega e amico Alex Honnold.

Leto, che in genere non rifugge dall'avventura, si è però ritrovato in una situazione davvero da brividi, come attesta anche il video che ha recentemente condiviso sui social.

Come si evince da foto, filmato e caption del post di Instagram, l'attore in questa occasione ha rischiato davvero di "rimanerci secco".

"Non per sembrare melodrammatico, ma questo fu il giorno in cui sono quasi morto. Ho fatto davvero un bel volo mentre mi arrampicavo per Red Rock con @alexhonnold. Ho guardato su e ho visto la corda che si spezzava a causa di uno spuntone roccioso abbastanza affilato mentre ero lì appeso a 180 metri d'altezza. Ricordo di aver guardato giù, al terreno. È stato davvero assurdo - meno paura e più distacco, e una leggera melancolia [sono stati i sentimenti predominanti]. Poi è arrivata l'adrenalina, quando siamo tornati a scalare. Ma ce l'abbiamo fatta, e siamo arrivati alla fine di quella giornata 😅🙏🏼 Alla fine è stato anche abbastanza divertente, abbiamo continuato a scalare anche du notte... Scorrete per il video".

Evidentemente, il concetto di "divertente" per Leto include anche un po' di parolacce gridate nella foga del (quasi letale) momento, ma dopotutto, cos'è la vita senza un po' di rischio e colore?

A breve rivedremo Jared Leto nei panni di Morbius nell'omonimo film targato Marvel/Sony.