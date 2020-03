Jared Leto diventa Morbius nel nuovo poster del cinecomic della Sony Pictures

Mentre la Sony Pictures continua ad anticipare il possibile legame di Morbius con il MCU, il cinecomic con protagonista Jared Leto si mostra in un nuovo poster.

L'immagine, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, mostra la trasformazione del protagonista nel temibile vampiro della Marvel Comics, uno dei personaggi più avvincenti e contrastanti della Marvel che arriva per la prima volta sul grande schermo.

Colpito da una grave malattia del sangue ma ancora determinato a salvare gli altri che soffrono del suo stesso disturbo, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata: ma quello che inizialmente sembra essere un successo radicale si rivela presto un rimedio potenzialmente peggiore della malattia.

L'attore premio Oscar apparirà al fianco di Tyrese Gibson, Matt Smith, Adria Arjona e Michael Keaton nel ruolo di Adrian Tooms, alias Avvoltoio, che tornerà dopo il suo debutto in Spider-Man: Homecoming dei Marvel Studios.

L'uscita di Morbius è prevista per il 31 luglio, e mentre attendiamo nuovi aggiornamenti su eventuali rinvii causati dal Coronavirus, vi rimandiamo ad alcuni dettagli che anticiperebbero l'arrivo dei Sinistri Sei e di Spider-Man, con Tom Holland che dovrebbe comparire nel film tramite cartellone da ricercato che mostrerà il volto di Peter Parker, in fuga dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.