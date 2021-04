Jared Leto, il killer della pizza: scarta il cornicione e fa arrabbiare i fan italiani

Jared Leto è attualmente a Roma per le riprese di House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott dedicato alla vita di Maurizio Gucci che nel 1995 è stato assassinato su mandato della ex moglie Patrizia Reggiani. L'attore però, ha destato molto scalpore con le ultime foto postate sui social.

Jared Leto ha infatti commesso il madornale errore di condividere l'immagine di una pizza praticamente sventrata. L'attore ha mangiato solo la parte centrale della pizza, lasciando intatto tutto il cornicione e questo ha mandato su tutte le furie i suoi follower italiani, che non hanno accettato di buon grado un simile scempio.

"Hai distrutto una pizza! Cosa ti ha fatto di male?!". Qualcuno ha invece sottolineato che gli americani sono soliti fare cose del genere e ha scritto: "Soltanto gli americani trattano una pizza italiana in questo modo!". Un utente con grande ironia ha poi detto: "Ogni volta che qualcuno evita di mangiare il bordo di una pizza, un italiano muore! Ricordalo!".

Il buon Jared di certo non poteva immaginare che la semplice foto di una pizza potesse generare tanto clamore, ma diciamocelo chiaramente, un simile scatto non poteva passare inosservato per tutti gli italiani che seguono l'attore. Intanto molte polemiche sono nate anche intorno ad House of Gucci, il film di Ridley Scott è infatti accusato di aver infangato la memoria della nota famiglia italiana.