Jared Leto e Joker: il misterioso tweet di David Ayer fa sognare i fan di Suicide Squad

Sono ore a dir poco turbolente per i fan della DC Films: con l'annuncio ufficiale dello Snyder Cut di Justice League, che arriverà nel corso del 2021 sulla piattaforma di streaming HBO Max, il regista David Ayer ha infatti pubblicato su Twitter un criptico post del suo Suicide Squad.

Come potete vedere in calce all'articolo, inoltre, dopo essersi congratulato col collega Zack Snyder ha postato anche uno scritto relativo alla sua versione originale del Joker di Jared Leto, una sorta di racconto dietro le quinte.

I fan sapranno di certo che anche Ayer, proprio come Snyder, non ha mai fatto mistero delle numerose differenze fra la versione cinematografica di Suicide Squad e il suo montaggio originale, che proprio come Justice League ha subito numerose modifiche nel corso della post-produzione: nel corso degli anni, il regista ha rivelato tantissimi dettagli inediti tagliati dal film, uno fra tutti il tantissimo materiale girato per Joker, la cui parte è stata ridotta a quasi un cameo nonostante - secondo quanto riferito - le scene col personaggio sarebbero bastate ad un film intero.

Cosa vorranno dire questi post di Ayer? Di certo il seguito di Zack Snyder è molto più ampio di quello di Ayer - per lo meno, abbastanza ampio da giustificare una mossa di riedizione che non ha precedenti nella storia del cinema - ma forse il regista di Suicide Squad desidera attirare la sua parte di attenzione. Che ne pensate? Ditecelo nei commenti.