Jared Leto sarà ancora Joker nel DCEU? La star di Morbius fa sperare i fan

Dopo averlo visto in azione nel nuovo teaser trailer di Morbius, prossimo cinecomic della Sony Pictures basato sui personaggi Marvel legati a Spider-Man, Jared Leto ha parlato del suo possibile futuro come Joker per la saga del DCEU.

Come saprete, l'attore premio Oscar ha interpretato il villain di Batman nel famoso Suicide Squad di David Ayer e avrebbe dovuto riprendere il ruolo in uno spin-off dedicato a Joker e Harley Quinn, il cui sviluppo fu però abbandonato in corso d'opera. Recentemente, Jared Leto è stato Joker per Justice League di Zack Snyder, ma è stato escluso dalla nuova versione della Task Force X vista in The Suicide Squad di James Gunn. Ciò ha spinto i fan a pensare che i piani per il Principe Pagliaccio di Gotham di Jared Leto fossero stati totalmente abbandonati, ma in una nuova intervista promozionale l'attore ha lasciato aperto uno spiraglio di speranza:

"Mai dire mai", ha detto Jared Leto a Variety quando è stato interrogato sulla possibilità di tornare a vestire i panni di Joker. La star ha infatti ammesso di provare un forte attaccamento per i personaggi che interpreta, e il villain DC non fa eccezione: "Per me si tratta di persone vive e vegete. So che non lo sono, ovviamente, ma mi ci affeziono. Sarebbe un vero peccato non interpretarlo mai più".

I fan di Jared Leto sperano ancora di poter vedere un giorno la fantomatica Ayer Cut di Suicide Squad, versione integrale e originale del cinecomic del 2016: come confermato dallo stesso regista David Ayer, infatti, il suo film prevedeva - oltre ad un tono più maturo e dark - una marea di scene aggiuntive col Joker di Jared Leto, ruolo che è stato quasi completamente tagliato dal montaggio del film uscito nelle sale.

Nel frattempo, gli appassionati potranno consolarsi con Morbius: il nuovo film con Jared Leto uscirà in Italia dal 31 marzo, solo al cinema.